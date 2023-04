Omicidio a Roma, Viti ha sparato e ucciso Fiore

(ANSA) - ROMA, 03 APR - E' Daniele Viti l'uomo che ha sparato ad Andrea Fiore il 27 marzo scorso in un appartamento di Torpignattara a Roma. Il dato emerge dal decreto di fermo della Procura di Roma nei confronti di Danilo Rondoni, il 43enne accusato di concorso in omicidio. Nell'atto viene ricostruito quanto avvenuto in via dei Pisoni. Viti, sentito dal pm, ha "sostanzialmente ammesso le sue responsabilità" affermando che dopo avere bussato alla porta di Fiore, Rondoni che "aveva in mano la pistola, gliel'aveva passata" ed essendosi impaurito perché Fiore li minacciava con una ascia ha "esploso un colpo".

Nel decreto sono citate le dichiarazioni di Viti. "Lui me l'ha messa in mano a me dicendo 'reggi'", ricostruisce. Fiore "è uscito con l'accetta e Rondoni mi ha detto 'Spara, spara' e mi è partita una botta e lui è cascato per terra all'indietro si è chiuso la porta da solo". (ANSA).