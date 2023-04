Omicidi a Roma, convalidati gli arresti per agguato e armi

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Resta in carcere Danilo Rondoni, il 43enne arrestato dalla Squadra Mobile perché accusato dell'omicidio di Andrea Fiore avvenuto il 27 marzo scorso in un appartamento di Torpignattara. Il gip di Civitavecchia ha emesso una ordinanza di custodia in carcere. Per l'omicidio di via Pisoni era già finito in carcere Daniele Viti per l'accusa di concorso in omicidio. Intanto nell'ambito delle indagini della Distrettuale antimafia sugli ultimi fatti di sangue a Roma, è stato convalidato il fermo della donna di 30 anni che era la "custode" dell'arsenale individuato nei giorni scorsi nella zona di Piatralata. (ANSA).