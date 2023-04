Latina, Damiano Coletta vince le primarie del centrosinistra

(ANSA) - LATINA, 03 APR - E' Damiano Coletta il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Latina: il candidato di Latina Bene Comune ha vinto le primarie svoltesi ieri nel capoluogo pontino, ottenendo 1628 voti contro i 1007 di Daniela Fiore, candidata del Partito Democratico, e i 125 dell'indipendente Filippo Cosignani.

Coletta sarà candidato sindaco per la terza volta consecutiva, la seconda alla guida della coalizione di centrosinistra.

"Il mio grazie va a tutti coloro che mi hanno dato fiducia nel votarmi come candidato sindaco per le prossime amministrative - ha commentato Coletta - Un ringraziamento anche ai miei contendenti, Daniela Fiore e Filippo Cosignani. E' stato un confronto sempre leale. Ora si lavora insieme sui temi, si lavora insieme per aprire il campo, con le maniche tirate su.

C'è un avversario sicuramente favorito in questo momento, ma la partita diventa intrigante perché c'è anche una Latina che vuole continuare il cambiamento iniziato nel 2016". (ANSA).