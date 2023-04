Calciatore arriva in campo con pistola giocattolo, denunciato

(ANSA) - ARTENA, 03 APR - Un giovane calciatore di 19 anni di Aprilia, in provincia di Latina, è stato denunciato dai Carabinieri di Colleferro per essersi presentato alla partita di calcio tra Artena e Aprilia con una pistola giocattolo ben in vista infilata nei pantaloni. Il ragazzo era stato squalificato nella partita di andata a causa di un diverbio molto acceso con i giocatori della squadra avversaria e, nonostante ciò, si è recato lo stesso a quella di ritorno con un'arma da fuoco finta.

Immediato l'intervento dei Carabinieri di Colleferro, i quali hanno requisito l'arma giocattolo al 19enne e sporto denuncia nei suoi confronti. (ANSA).