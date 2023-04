Vinitaly: Alfonsi, a Verona per promuovere anche Roma

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Oggi e domani siamo a Verona per partecipare a Vinitaly, la storica manifestazione che promuove nel mondo la straordinaria produzione vitivinicola del nostro Paese". Così in una nota l'assessora all'Agricoltura di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. "Insieme agli assessori regionali Giancarlo Righini e Roberta Angelilli - aggiunge - abbiamo partecipato allo show cooking di Marco Morello del Collettivo Gastronomico Testaccio, che ci ha proposto una splendida variante della vignarola, un piatto povero tipico della tradizione contadina laziale. A seguire, nello spazio Arsial del padiglione del Lazio, che ospita 63 Aziende produttrici del territorio, siamo all'incontro con i buyers internazionali, per promuovere la qualità dei prodotti del Consorzio Doc Roma, che raduna circa 80 aziende vitivinicole del territorio di Roma e della Città Metropolitana, e oggi è presente a Vinitaly con 33 produttori. Domani, invece, saremo ad una iniziativa di Coldiretti e AgroCamera sulla produzione di Olio IGP.

L'agricoltura, il vino, i prodotti di eccellenza della nostra enogastronomia possono essere un eccellente motore di sviluppo non solo per la città di Roma ma per l'intero territorio del Lazio". (ANSA).