Va a fuoco sagrestia,messa delle Palme celebrata all'esterno

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Va a fuoco la sagrestia e la messa della domenica delle Palma viene celebrata all'esterno. E' quanto accaduto questa mattina dove un piccolo incendio, che non ha provocato feriti, si è sviluppato all'interno della sagrestia a ridosso della chiesa di San Francesco d'Assisi, in via Benedetto Marini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. (ANSA).