Trasportavano 17 chili di cocaina su un furgone, arrestati

(ANSA) - LATINA, 02 APR - Al termine di quella che era nata come una normale attività di controllo del territorio i Carabinieri della Compagnia di Latina hanno fermato un ingente carico di droga e arrestato due trafficanti di origine albanese: gli indagati, finiti in carcere, trasportavano 17 chili di cocaina all'interno di un furgone Fiat Ducato bianco.

Ad alimentare i sospetti degli investigatori e motivare la perquisizione del mezzo è stato il nervosismo mostrato dai due.

A bordo del veicolo commerciale vi erano panetti di cocaina per un totale di 17 chili: un quadro indiziario sufficiente per motivare gli arresti dei due uomini per traffico di sostanze stupefacenti.

Entrambi sono finiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'interrogatorio di convalida. (ANSA).