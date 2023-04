Regeni: legale famiglia a imputati, 'non siate dei vigliacchi'

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Tariq Sabir, Athar KAMEL Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abedal Sharif. Siete a conoscenza del processo, presentatevi domani 3 aprile, in udienza al Tribunale di Roma, davanti a giudice, affrontate il processo reg. gen. N 16307/2019 Gip, per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni. Non siate vigliacchi. Gli italiani pretendono #veritapergiulioregeni#verità e #giustizia per #Giulio Regeni".

E' quanto scrive su Fb, l'avvocata su Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Giulio Regeni. (ANSA).