L'Arte per la prevenzione e la ricerca, incontro al Mic

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Un incontro promosso dal Ministero della Cultura con Susan G. Komen Italia per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione dei tumori al seno si svolgerà domani 3 aprile 2023 (ore 9.30), a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Romano.

L'appuntamento è inserito nel programma "L'Arte per la prevenzione e la ricerca", nato dall'accordo stipulato tra la Direzione Generale Organizzazione, la Direzione Generale Musei e la Komen Italia.

Interverranno: Gianluca Franceschini, professore associato dell'Università Cattolica e responsabile dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di "Chirurgia Onco-Plastica" dei tumori del seno del Policlinico Gemelli; Marinella Linardos, psicoterapeuta e pisconcologa del Policlinico Gemelli.

L'iniziativa si terrà contestualmente alla Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che, facendo tappa a Palazzo Venezia nella stessa giornata del 3 aprile (ore 9-16) offrirà l'opportunità di eseguire gratuitamente visite per la prevenzione delle principali patologie oncologiche che colpiscono le donne, nonché consulenze nutrizionali.

Diretta sul canale Youtube del Ministero della cultura: https://www.youtube.com/watch?v=k2XFrgqA0SQ. (ANSA).