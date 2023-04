Heldin e La Grande Illusione per l'apertura di MagicLand

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Grande successo a MagicLand per l'apertura della stagione 2023 guidata dell'amministratore delegato Guido Zucchi con l'inaugurazione della mostra dedicata ad Alberto Sordi a cura di Igor Righetti e il debutto del noto illusionista/showman italiano Heldin con il suo show LA GRANDE ILLUSIONE, in esclusiva per MagicLand all'interno del Gran Teatro Alberto Sordi. Heldin, all'anagrafe Egidio Russo, personaggio televisivo ormai noto come "il mago del Papa", avendo divertito e coinvolto più volte sua santità Papa Francesco, ha presentato uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, pieno di colpi di scena e tanto divertimento. Reduce da numerose trasmissioni televisive e con un'esperienza di Magic Show in giro per il mondo, Heldin regala al pubblico anche un momento poetico e magico. "Il mio obiettivo è quello di regalare emozioni, dando la possibilità di sognare attraverso la magia", afferma Heldin. LA GRANDE ILLUSIONE sarà in scena fino all'11 luglio e dal 07 ottobre al 05 novembre, presso il Gran Teatro Alberto Sordi all'interno del Parco Divertimenti MagicLand di Valmontone (RM), alle porte della capitale. (ANSA).