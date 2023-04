Controlli antidroga a Roma, arrestata studentessa minorenne

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Nella serata di ieri, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di verifiche nel corso delle movida nei quartieri Prati e Aurelio e in zona piazza Bologna.

Le attività hanno portato all'identificazione di 178 persone, una delle quali arrestata per reati inerenti agli stupefacenti, ad accertamenti su 55 veicoli e a controlli specifici all'interno di diverse attività commerciali.

In manette è finita una 16enne romana, studentessa, trovata in possesso di 440 grammi di hashish e 3 grammi di Lsd. I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo l'hanno sottoposta agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, invece, coadiuvati dai colleghi del Nas di Roma e da personale della Polizia Roma Capitale, hanno controllato decine di attività commerciali, sanzionando, per un totale di 15 mila euro, i titolari di due ristoranti in zona piazza Risorgimento: uno per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati e per l'utilizzo di casse acustiche e insegne luminose non autorizzate e un altro per la mancata tracciabilità degli alimenti somministrati, l'inosservanza delle procedure volte a garantirne la sicurezza igienica ed il rispetto della raccolta differenziata.

In zona piazza Bologna, infine, i Carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia Roma Parioli hanno sanzionato un 20enne croato, un 18enne romano e un 28enne di Napoli trovati in possesso di dosi di marijuana e hashish, per uso personale e il gestore di un bar in piazzale delle Province per aver somministrato bevande alcoliche oltre l'orario consentito.

(ANSA).