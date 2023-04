Roma-Feyenoord, è definitivo, niente biglietti a tifosi olandesi

(ANSA) - ROMA, 01 APR - A quanto si apprende, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha adottato, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda.

(ANSA).