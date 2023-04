Piantata una nuova foresta urbana al parco di Aguzzano

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Nasce una nuova foresta urbana nel parco regionale urbano di Aguzzano a Roma grazie all'impegno di Sorgenia, Bebe Vio Grandis e dei Greeners, la community della greentech energy company che sposa la causa dell'ambientalismo militante. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Rete Clima, ha coinvolto circa 120 persone nelle attività di messa a dimora di 550 alberi.

"Siamo felici che la nostra community di Greeners risponda con entusiasmo a iniziative come quella odierna, che ha l'obiettivo di prendersi cura delle nostre città, offrendo nuovi spazi verdi di aggregazione. Dopo quella di Milano, oggi inauguriamo la foresta urbana di Roma che sancisce il nostro impegno concreto in materia di sostenibilità ambientale", ha detto Alberto Bigi, Chief Innovation & Development Officer di Sorgenia.

Secondo le stime di Rete Clima, gli effetti positivi di questa forestazione urbana sono molteplici, innanzi tutto il sequestro della CO2; la capacità di assorbimento degli alberi messi oggi a dimora è di 154 tonnellate di CO2, l'equivalente dell'anidride carbonica prodotta da 135 voli da Roma a New York.

Ma anche l'attenuazione della cosiddetta isola di calore, la rimozione di inquinanti dell'aria, la riduzione dei fenomeni di ruscellamento ed allagamento. Le foreste in città aumentano inoltre la biodiversità e migliorano il benessere psicologico di fruitori e abitanti dell'area. (ANSA).