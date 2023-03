Vini Lazio arrivano nel cuore di Verona,63aziende a Vinitaly

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il Lazio anche quest'anno sbarca al Vinitaly, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. Al salone internazionale di vini e distillati, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile, la regione sarà presente con un padiglione di 1800 metri quadri e 63 aziende. A presentare oggi la 55° edizione, nella sala Tevere in via Cristoforo Colombo, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, la vice presidente e assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, l'assessore alle Politiche agricole Giancarlo Righini e il commissario Arsial Andrea Napoletano. "Il Vinitaly è la più grande manifestazione vinicola a livello nazionale - ha dichiarato Rocca - e l'agroalimentare è uno dei settori chiave per il Lazio, in quanto rappresenta un patrimonio molto importante non soltanto sotto l'aspetto economico, ma anche culturale". (ANSA).