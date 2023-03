Tamponamento tra tir e tre auto in A1, code tra Incisa e Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 31 MAR - Code, fino a 7 km si sono registrate sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa e Arezzo in direzione Roma, a causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 17.40 all'altezza del km 342 e che ha visto coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso sud Autostrade consiglia di uscire a Valdarno, seguire la Sr69 in direzione Arezzo e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo.

