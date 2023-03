Gualtieri, timore per Feyenoord, chiesto rigore al ministro

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "C'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Feyenoord. Saremo inoltre alla vigilia dell'ispezione del Bie per Expo. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l'orientamento a vietare la trasferta". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo a Radio 24. "Poi c'è sempre chi arriva lo stesso - ha aggiunto - ma sono di meno e vanno isolati e controllati tutti. Questo è quello che auspichiamo: massimo impegno per evitare danni alla città. Sono fiducioso perché la prefettura mi ha garantito il suo impegno. Non esiste una soluzione ottimale, il divieto di trasfera è una misura estrema se è comprovato il rischio e il pericolo. Non dovrebbe essere norma ma in questa circostanza ci sono le ragioni per questo orientamento". (ANSA).