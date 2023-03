Domani il Papa lascia il Gemelli, saluta i bimbi malati

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall'ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme". Lo rende noto il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Bergoglio trascorrerà anche questa notte di venerdì, la terza, al policlinico Gemelli di Roma. "Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all'esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina", ha spiegato ancora il direttore della Sala stampa vaticana.

Nel pomeriggio Papa Francesco si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Gemelli, portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro "Nacque Gesù a Betlemme di Giudea". Nel corso della visita, durata circa mezz'ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto.

