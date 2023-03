A Latina 115° anniversario Corpo Infermiere Volontarie CRI

(ANSA) - LATINA, 31 MAR - Il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana sarà con una sua postazione in piazza del Popolo, a Latina, la prossima domenica 2 aprile, dalle 9 alle 12.30.

L'occasione sarà quella di festeggiare i 115 anni della fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa.

Per questo motivo le "sorelle" di Croce Rossa offriranno alla cittadinanza l'opportunità di eseguire la misurazione della pressione arteriosa e il test per determinare il livello di glicemia nel sangue, con il supporto di un medico presente sul posto vi sarà anche modo di ricevere le spiegazioni sui risultati ottenuti. Ovviamente, tutto a titolo gratuito.

Sempre nella stessa postazione si troveranno anche i Giovani volontari CRI di Latina pronti a donare un "coniglietto" di cioccolato a fronte di una offerta per le attività e i servizi svolti dal Comitato di Latina della CRI. (ANSA).