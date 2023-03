Siccità: Gualtieri, Roma ha un piano acqua da quasi 2 miliardi

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Abbiamo un Piano Acqua da quasi 2 miliardi. Intanto ci sono investimenti per il Peschiera che sono importantissimi perché metteranno Roma in sicurezza per i prossimi decenni dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico e anche su questo il governo è stato molto positivo perché ci ha permesso di completare il finanziamento". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del punto stampa in Campidoglio con il commissario Ue all'Ambiente.

"Adesso partono i lavori - ha aggiunto - così Roma avrà la più ricca fornitura di acqua purissima per i propri cittadini.

Poi stiamo lavorando per la riduzione delle perdite, Acea è sopra la media nazionale, grazie agli investimenti già fatti per la loro riduzione, ma le vogliamo abbattere completamente. Per questo intervento, come Acea e come Roma Capitale - ha proseguito Gualtieri - stiamo usando fondi Pnrr per abbattere le perdite e poi occorre creare le fognature dove non ci sono, altrimenti poi si inquina. Ci sono purtroppo quartieri di Roma dove non ci sono le fogne e adesso le stiamo realizzando per evitare gli sversamenti illegali e occorre anche questa prospettiva del riuso dell'acqua potabile, che richiede investimenti, ma è importantissima. Con queste misure saremo in grado di evitare la prospettiva della siccità, però questo avviene perchè stiamo investendo tantissimo". (ANSA).