Rifiuti: Gualtieri, Roma non conferirà mai più in discarica

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Roma non conferirà mai più in discarica a Roma e nella provincia. Questa non è più una promessa, ma una realtà, grazie al nostro piano rifiuti e agli accordi che ci traghetteranno fino al termovalorizzatore e agli altri impianti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del punto stampa con il commissario Europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevičius in Campidoglio.

"Sono molto contento che abbiamo smesso di conferire ad Albano, lo avevo promesso - ha aggiunto - Roma, grazie agli accordi che abbiamo fatto, non ha risentito della chiusura di Albano. Avevo preso l'impegno con il sindaco, c'era uno scetticismo comprensibile che Roma avrebbe continuato a conferire". (ANSA).