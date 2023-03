Parte dal carcere di Paliano consegna 8.000 Bibbie ai detenuti

(ANSA) - PALIANO, 30 MAR - La Conferenza Episcopale Italiana ha destinato ottomila copie della Bibbia ai detenuti nei penitenziari italiani: la consegna simbolica è avvenuta nella Casa di Reclusione di Paliano, in provincia di Frosinone.

Ha provveduto personalmente il segretario generale della Cei, l'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, ricevuto dalla dottoressa Anna Angeletti direttore dell'ex supercarcere realizzato in quella che un tempo fu la fortezza dei Colonna nell'estremo nord della provincia di Frosinone. Sono state consegnate le Bibbie ad una quarantina di detenuti: i primi in Italia a ricevere quello che l'arcivescovo ha definito "un segno di fraternità e di speranza".

L'iniziativa ora verrà estesa ai detenuti degli altri istituti penitenziari in Italia. Nel corso della Messa celebrata all'interno della Casa di Reclusione con il cappellano don Damiano Cosimo Franco, il segretario generale della Cei ha auspicato "che possa rinascere vita laddove sembra albergare spesso il disagio o la disperazione". (ANSA).