Edili in piazza a Roma, flash mob di studenti e Fillea Cgil

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Questo pomeriggio la Rete degli Studenti Medi del Lazio e i lavoratori della Fillea Cgil Roma e Lazio hanno manifestato davanti al Colosseo per rilanciare la mobilitazione nazionale degli edili del 1 Aprile.

Posti di lavoro a rischio, edifici scolastici non sicuri e inefficienti dal punto di vista energetico, carobollette: sono diverse le motivazioni che portano gli studenti da tutta la Regione a unirsi alla mobilitazione di questo sabato a Piazza Don Bosco.

"Non solo, è di pochi giorni fa la notizia del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che chiede più fondi per le scuole, puntando ai fondi del PNRR non spesi in altre città. Non è una novità: servono investimenti straordinari sull'Edilizia Scolastica, per sopperire ad anni di tagli e a strutture fatiscenti, che ogni giorno mettono a rischio centinaia di studenti. Siamo soddisfatti del passo in avanti di Gualtieri in questo senso, ma non basta: questi investimenti devono raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, sicurezza antisismica e sostenibilità ambientale.

Sabato saremo in piazza al fianco dei lavoratori e alla Cgil Roma Lazio, per chiedere al Governo un cambio di passo in tema di edilizia pubblica e privata - spiega Tullia Nargiso, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio - le recenti scelte del governo su superbonus 110 e codice appalti infatti, oltre a mettere in pericolo 100mila posti di lavoro, non garantiscono scuole sostenibili e sicure per gli studenti e le studentesse. Per questo saremo in piazza questo sabato al fianco dei lavoratori". (ANSA).