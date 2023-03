Carenza neve sulle piste, chiude la stagione di Campo Felice

(ANSA) - ROCCA DI CAMBIO, 30 MAR - Termina in anticipo la stazione sciistica a Campo Felice, in provincia dell'Aquila, a causa della carenza di neve. Lo comunica una nota divulgata dalla direzione degli impianti anche attraverso i canali social.

"Comunichiamo la chiusura anticipata della stagione in corso per mancanza delle condizioni ottimali per sciare - si legge -.

Ringraziamo tutti gli sciatori che abbiamo ospitato durante questa stagione".

"Pur non essendo stato un anno ottimale per la poca neve - prosegue la nota rivolta ai clienti - siete stati numerosi e ci avete rinfrancato con la vostra presenza. Ci scusiamo laddove avreste subìto dei disagi ci adopereremo per migliorare quanto possibile per quanto possibile il servizio".

La stagione era iniziata solo a gennaio, sempre a causa della carenza della neve. (ANSA).