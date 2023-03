Nuovo appalto rifiuti a Fiumicino, vicino 80% differenziata

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Arrivare al traguardo della percentuale di raccolta differenziata pari all'80%, dopo che, nel 2022, è stata raggiunta una media di differenziata pari al 77 % tale da confermare da Fiumicino come Comune "virtuoso e riciclone"; la raccolta differenziata porta a porta riorganizzata, dal 2024, con la fornitura di nuovi contenitori che avranno applicati codici di riconoscimento (transponder/tagRFID) identificativi per le utenze con l'abbinamento univoco dei mastelli al codice Tari; l'installazione di 7 Isole Ecologiche Presidiate. 6 Ecoisole Informatizzate e 4 Ecoisole RAEE; attività come la promozione del compostaggio domestico, la riduzione del consumo della carta, l'utilizzo dei pannolini riutilizzabili e l'attivazione del Centro del Riuso finalizzate alla riduzione dei rifiuti urbani stimata intorno alle 31.963,42 ton/anno. Sono tra le novità, compresa la pulizia delle spiagge, e gli obiettivi del nuovo appalto dei rifiuti, di 7 anni, del Comune di Fiumicino presentato oggi, tra gli altri, dal Sindaco e vice sindaco Esterino Montino ed Ezio Di Genesio Pagliuca, dall'assessore all'Ambiente Roberto Cini, e dai rappresentanti di ATI.

Riconfermato il Gestore dei servizi di igiene urbana RTI (Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Gesenu S.p.A. - Paoletti Ecologia Srl -ETAmbiente SpA) e che, entro il 2023, costituirà la società consortile "Fiumicino Ambiente". "Bisogna continuare a fare bene, con rigore e criterio, la differenziata, cittadini, enti, istituzioni - ha detto Montino - è essenziale e non è una perdita di tempo: ci porta ad una Città ancora più pulita. E la tariffa sui rifiuti così rimane ferma, come avviene da anni, o può ridursi, se faremo ancora meglio". (ANSA).