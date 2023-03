In tre cadono dal tetto mentre installano pannelli fotovoltaici

(ANSA) - SERMONETA, 29 MAR - Nella tarda mattinata di ieri tre operai che stavano montando dei pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda di Sermoneta, in provincia di Latina, sono caduti da un'altezza di circa tre metri dopo che il pannello sul quale si trovavano ha improvvisamente ceduto: a causa delle contusioni e delle fratture riportate, ciascuno di loro è stato trasportato in ospedale.

I tre operai, due romeni di 33 e 50 anni e un giovane italiano di 23, si erano recati nell'azienda situata nell'agglomerato industriale tra Latina Scalo e il capoluogo pontino per installare alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto, quando il pannello di copertura sul quale erano appoggiati per lavorare ha ceduto di colpo.

Nessuno dei tre è rimasto ferito gravemente, anche se ognuno di loro è stato trasportato all'ospedale a causa delle contusioni e fratture riportate, comunque leggere. Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuto il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl.

