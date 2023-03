Gualtieri, a inizi 2024 i cantieri per restyling quartieri

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "L'obiettivo è aprire i cantieri a inizio del 2024, con un investimento di un milione e mezzo di euro per Municipio, che ci consentono di realizzare alcune delle opere del Masterplan, con l'idea di reperire poi risorse aggiuntive per completarli". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla giornata di lavoro su '15 Municipi 15 progetti per la città in 15 minuti'. "Ringrazio gli assessori Veloccia e Catarci e i 15 studi di architettura che hanno lavorato alacremente ai progetti che oggi discuteremo. Sia nel merito sia nel metodo - ha detto ancora - questa azione incardina la trasformazione della città in direzione della strategia dei 15 minuti, in relazione con i Municipi che hanno focalizzato i bisogni dei propri territori sui quali intervenire. Sono 15 ambiti impegnativi, sfidante. Parliamo di quartieri, alcuni, densamente popolati che hanno fratture, cicatrici del tessuto urbano, assenza di servizi di verde, impatto dei mutamenti climatici, scarsi spazi pubblici accessibili per la socializzazione. La sfida è fare leva sulle opportunità e risolvere le criticità in una visione complessiva di prossimità. I progetti cubano una superficie e quantità di persone ampia, dove ciascuno di essi diventa un modello di confronto orizzontale. A Roma abbiamo 200 quartieri - ha concluso Gualtieri - la nostra idea è che ciascuno di essi possa seguire questo modello". (ANSA).