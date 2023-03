Due cadaveri trovati in un appartamento a Roma

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il corpo di una donna di 94 anni quello di un uomo di 61 anni, forse suo figlio, sono stati trovati questa mattina in un appartamento di via del Labaro, nella zona di Prima Porta a Roma. Il cadavere della anziana donna era sul letto e accanto è stato trovato un fucile. Il corpo dell'uomo era a terra. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia allertare dai vicini per il cattivo odore che proveniva dall'appartamento. Al lavoro la Scientifica e gli agenti del commissariato Flaminio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi anche quello dell'omicidio-suicidio. (ANSA).