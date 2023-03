Travolto da un'auto mentre pedalava, morto ciclista a Sezze

(ANSA) - SEZZE, 28 MAR - Non si placa la scia di sangue sulle strade pontine, a perdere la vita questa volta è un ciclista di origine indiana. L'incidente mortale è avvenuto domenica sera sulla Migliara 47 nel comune di Sezze in provincia di Latina.

Sembrerebbe secondo una prima parziale ricostruzione ancora tutta da verificare che la vittima, un cittadino indiano, probabilmente un bracciante della zona, sia stato travolto mentre pedalava sprovvisto di luci al buio.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della zona, mentre pare sia stato comunque indagato - per un atto dovuto necessario a svolgere gli accertamenti del caso - l'uomo alla guida dell'auto che si è scontrata con la vittima.

Purtroppo sono risultati vani tutti i soccorsi prestati alla vittima e il disperato tentativo dei sanitari del 118, prontamente intervenuti, di rianimare sul posto il povero ciclista. L'uomo sarebbe morto sul colpo. (ANSA).