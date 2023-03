Il 16 aprile 'Roma Appia Run', la corsa nella bellezza

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Si è svolta stamattina, nella sala Laudato Sì in Campidoglio, la presentazione della XXIV edizione della Roma Appia Run. La gara si svolgerà domenica 16 aprile, con partenza alle 9 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini. La manifestazione di corsa su strada, competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva di 5 e 13 km, è organizzata da Acsi con la collaborazione di Acsi Italia Atletica e di Acsi Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell'Appia Antica e Parco Archeologico dell'Appia Antica.

La Roma Appia Run deve la sua popolarità, oltre a un tracciato tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l'unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e pista, tutto in un'unica gara. E' inoltre prevista una gara per i bambini: Fulmine dell'Appia, prove di velocità in programma sabato 15 allo Stadio delle Terme di Caracalla.

Madrina della manifestazione è Justine Mattera.

Per l'assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato, "è una gara che ha un fortissimo valore iconico, 25 anni, 24 edizioni (nel 2020 saltò a causa del Covid, ndr). Quando si arriva a certi traguardi vuol dire che si è lavorato bene. Sarò presente sicuramente domenica alla partenza".

Roberto De Benedittis, organizzatore della manifestazione, ha dato un po' di cifre: "Siamo orgogliosi perché oggi abbiamo superato i 4.000 iscritti. Se calcoliamo che abbiamo fissato il limite delle iscrizioni a 5.000, direi che ci stiamo avvicinando a rapidi passi verso il sold out. E a proposito di sold out, per quanto riguarda il Fulmine dell'Appia abbiamo già toccato i 950 iscritti, ne mancano solo 50 al tetto dei 1000 bambini partecipanti. Un successo straordinario - ha concluso - che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti negli ultimi anni complicati dalla pandemia". (ANSA).