ANCORA UN OMICIDIO A ROMA, CONTINUA LA GUERRA PER LA DROGA

TORPIGNATTARA, VITTIMA ERA AMICA DI UN UOMO UCCISO IL 13/3

Nuovo agguato a Roma. Nuova spedizione di morte a Torpignattara, dopo quella avvenuta il 13 marzo scorso. A cadere sotto i colpi dei killer Andrea Fiore, 54 anni, pluripregiudicato, raggiunto da proiettili al torace nella sua abitazione di via dei Pisoni. L'uomo conosceva il suo killer, poco dopo la mezzanotte ha aperto la porta e per motivi ancora da accertare è stato finito a colpi di arma da fuoco. Fiore era molto amico di Luigi Finizio, vittima di un agguato avvenuto a poca distanza il 13 marzo scorso, ad una pompa di benzina. Finizio era legato da rapporti familiari con il clan camorristico dei Senese.