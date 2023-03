Incidente tra auto e microcar a Sermoneta, tre feriti gravi

(ANSA) - LATINA, 27 MAR - Grave incidente stradale a Sermoneta, in provincia di Latina, dove una Fiat Punto guidata da un uomo e una microcar con due giovanissimi a bordo sono venute a scontrarsi in via del Murillo, nei pressi del sito industriale ex Bristol. Ferite gravemente tutte e tre le persone coinvolte, trasportante in ospedale tramite due ambulanze e un'eliambulanza.

L'impatto tra le due vetture è stato molto violento e mentre la microcar è rimasta praticamente distrutta al centro della strada, la Fiat Punto è finita nel fosso adiacente la strada.

(ANSA).