Grandinata improvvisa in provincia di Frosinone

(ANSA) - FROSINONE, 27 MAR - Una violenta grandinata si è abbattuta questa mattina sulla provincia di Frosinone colpendo in particolare la zona centro - sud della provincia di Frosinone tra Ceprano ed Arce, fino a creare un tappeto bianco sulle principali arterie di comunicazione e generando rallentamenti alla viabilità.

In particolare sulla Casilina e sull'autostrada per circa un'ora si è proceduto a rilento nel tratto interessato. Non si segnalano incidenti e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. (ANSA).