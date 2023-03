Cospito, Valitutti protesta in piazza del Quirinale

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Da quattro giorni manifesta in modo solitario nei pressi di piazza del Quirinale per chiedere un pronunciamento del presidente della Repubblica sul caso Cospito.

È Lello Valitutti, 75 anni, storico leader e militante delle formazioni anarchiche.

"Da oltre cinque mesi - scrive sul cartellone che espone - lo Stato sta assassinando Alfredo: Un crimine contro l'umanità che viole le legge, la Costituzione e i trattati internazionali.

Alfredo muore per le sue idee anarchiche. Il Garante della Costituzione tace: Perchè? Il suo silenzio pesa come un macigno.

Fuori Alfredo dal 41bis. No al 41 bis. No alla tortura. No al silenzio". (ANSA).