Si chiude con 15.000 presenze Libri Come Festa del Libro

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Si chiude con 15.000 presenze la XIV edizione di Libri Come Festa del Libro e della Lettura prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Marino Sinibaldi, Rosa Polacco e Michele De Mieri, registrando un incremento del 20% di pubblico rispetto all'edizione precedente.

Sale gremite e tutti gli eventi sold out per questa edizione che ha visto al centro il tema del Potere declinato in tutte le sue forme e possibili interpretazioni.

Tra gli scrittori accorsi da tutto il mondo per incontrare il pubblico dei lettori, degli studenti e degli appassionati Ian Mc Ewan, Emmanuel Carrère, Javier Cercas, David Grossman, Daniel Pennac Zarifa Ghafari, Hakan Gϋnday, Orlando Figes, Valerij Panjuškin, Katja Petrowskaja, Philippe Sands Tra gli italiani Niccolò Ammaniti, Alessandro Barbero, Mauro Covacich, Paolo Giordano, Antonella Lattanzi, Loredana Lipperini, Francesca Mannocchi, Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Daniele Mencarelli, Paolo Nori, Romana Petri, Francesco Piccolo, Rosella Postorino, Massimo Recalcati, Domenico Starnone, Walter Siti, Chiara Valerio, Sandro Veronesi, Zerocalcare. (ANSA).