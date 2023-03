Incendio in deposito pescatori Fiumicino,distrutte le reti

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Un incendio ha colpito la scorsa notte uno dei depositi delle attrezzature dei pescatori della flotta di Fiumicino. Nell'area di via delle Carpe, non lontano dal molo nord del porto canale, a quanto riferito dai pescatori, sono andate distrutte nove reti da pesca e danneggiati gli esterni di sei container. Per fortuna, le fiamme non sono riuscite a penetrare all'interno dei locali, evitando così ulteriori danni. I pescatori, accorsi sul posto, sono stati avvisati delle fiamme intorno alle 02.30. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Si dovrà accertare la causa del rogo. "Un danno per diverse migliaia di euro", hanno riferito le rappresentanze della categoria. (ANSA).