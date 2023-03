Huppert, Ozon, Desplechin, Honorè, la squadra Rendez-Vous 2023

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Dal 29 marzo al 3 aprile 2023 torna in Italia RENDEZ-VOUS, il festival dedicato al cinema francese.

La kermesse, giunta alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, alla Cineteca di Bologna, al Cinema Massimo di Torino, agli Institut Français di Milano e di Palermo.

L'evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un'iniziativa dell'Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall'Institut français Italia, co-organizzato con Unifrance. La direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini.

Il film d'apertura è MON CRIME - LA COLPEVOLE SONO IO di François Ozon, una commedia poliziesca con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder (regista e protagoniste presenterano il 29 marzo a Roma il film in anteprima italiana) e Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussolier. Tratto da una pièce del 1934 di Georges Berr e Louis Verneuil, il ventiduesimo lungometraggio di Ozon è una commedia poliziesca e arriverà in sala il 25 aprile distribuito da Bim.

Ospite d'onore di questa edizione, un'icona del cinema internazionale: ISABELLE HUPPERT che sarà a Roma con due film: LA SYNDICALISTE di Jean-Paul Salomé e MON CRIME di François Ozon. Tra i titoli, i nuovi film di tre grandi autori: ARNAUD DESPLECHIN, CHRISTOPHE HONORÉ, ALBERT SERRA. DESPLECHIN torna al Festival Rendez-vous, per presentare, al Cinema Nuovo Sacher, in anteprima italiana (prossimamente in sala von Movies Inspired), FRÈRE ET SŒUR - FRATELLO E SORELLA, già in concorso al Festival di Cannes 2022, una sorta di duello di amore e odio e anche una sfida tra due grandi attori: Marion Cotillard e Melvil Poupaud.

Poi arriva a Roma: LE LYCÉEN di CHRISTOPHE HONORÉ e sarà presentato al Cinema Nuovo Sacher dal protagonista PAUL KIRCHER.

E sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma del cinema d'autore MUBI.

ALBERT SERRA sarà a Roma per presentare PACIFICTION - TOURMENT SUR LES ×LES, al Cinema Nuovo Sacher, salutato dalla critica come il film dell'anno. In Concorso a Cannes, lo spy-thriller di Serra è distribuito da Movies Inspired, esce in sala l'11 maggio. (ANSA).