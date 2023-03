Armati di siringa rapinano l'auto a due giovani

(ANSA) - FROSINONE, 26 MAR - Due persone sono state bloccate nella notte con l'accusa di rapina a mano armata per avere affrontato, impugnando una siringa, due giovani mentre prelevavano contanti dallo sportello bancomat dell'Ufficio Postale in via San Francesco a Ceccano.

A dare l'allarme sono stati due giovani ceccanesi che intorno alla mezzanotte hanno chiamato i carabinieri riferendo di essere stati appena rapinati da una coppia incappucciata: minacciando con una siringa il giovane impegnato al bancomat e dicendo che era sporca di sangue infetto, gli hanno ordinato di ritirare tutto il contante possibile. Di fronte alla sua resistenza - hanno riferito - i malviventi hanno minacciato e fatto scendere dall'auto il passeggero che stava aspettando, fuggendo con la vettura, una Alfa Romeo MiTo.

È stata una pattuglia della Polizia di Stato ad individuare l'auto in viale Grecia a Frosinone e bloccare uno dei due rapinatori mentre il secondo si dava alla fuga a piedi. È stato rintracciato e bloccato all'alba.

I due (uno di 38 e l'altro di 35 anni, entrambi di Ceccano) sono stati denunciati per rapina aggravata. (ANSA).