Smog: a Roma il 26/3 quinta e ultima domenica ecologica 2023

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Domenica 26 marzo a Roma si svolgerà la quinta ed ultima domenica ecologica della stagione 2022/2023 con il blocco totale della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella nuova Ztl, la cosiddetta "Fascia Verde", a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Il provvedimento - si legge sul sito del Comune di Roma - riguarderà anche le vetture fornite di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato. Saranno al contempo intensificati i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative al divieto di combustione all'aperto.

Tra i veicoli che avranno il via libera alla circolazione ci saranno le auto Euro 6 benzina, quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano, con motori almeno Euro 3) e quelle con contrassegno disabili. Via libera anche per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Per conoscere l'elenco completo delle esenzioni/deroghe al divieto di circolazione ed i confini della Ztl Fascia Verde si può consultare sul sito del comune di Roma il testo integrale dell'ordinanza (n.36/2023) a firma del sindaco Gualtieri.

A proposito dei provvedimenti anti-smog rimane in vigore sino al 30 giugno, l'ordinanza che conferma le limitazioni, nella nuova Fascia Verde, per i veicoli più inquinanti. Lo stop riguarda, dal lunedì al sabato (24 ore su 24), festivi infrasettimanali esclusi, le auto a benzina sino a Euro 2; quelle diesel fino a Euro 3; ciclomotori e motoveicoli, benzina e diesel, Euro 0 e 1. Continuano a essere esentate dal blocco, per il momento, le minicar diesel Euro 2. Via Libera anche ai mezzi con permesso di circolazione per le persone con disabilità. (ANSA).