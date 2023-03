Fosse Ardeatine: Mattarella al Mausoleo per rendere omaggio

Arrivato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha reso omaggio alle vittime nel giorno del 79esimo anniversario dell'eccidio.

È così iniziata la cerimonia, alla presenza del Capo dello Stato. Sul palco, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la vice presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Nell'assoluto silenzio, con molta commozione dei familiari presenti, sono stati scanditi tutti i 335 nomi delle vittime della strage nazista delle Fosse Ardeatine durante la cerimonia al Mausoleo per il 79esimo anniversario dell'eccidio. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sullo schermo scorrono i volti in bianco e nero dei martiri. Tra le persone che hanno assistito alla cerimonia, qualcuno guarda fisso quei volti, alcuni tengono gli occhi chiusi con le mani giunte in segno di preghiera, altri mandano un bacio. C' è anche chi abbassa semplicemente la testa in segno di omaggio. Il silenzio è poi esploso, alla termine della lettura del lungo elenco, in un applauso. Mattarella, con le altre istituzioni presenti, ha deposto una corona di alloro sulla lapide in omaggio ai martiri e, alla conclusione della cerimonia, ha visitato le grotte e il sacrario.