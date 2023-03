Camera di Commercio, 'crescono gli occupati a Roma, +45mila'

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Crescono gli occupati a Roma e provincia nel 2022: sono stati 1milione 769mila, 45mila in più rispetto al 2021, con un tasso di crescita del 2,6%, dato superiore alla crescita media nazionale (+2,4%). Il tasso di occupazione (15-64 anni) sale al 63,6%, 2,3 punti in più rispetto al 2021. Trainante la crescita dell'occupazione femminile che aumenta del 2,7% (più della componente maschile, +2,6%). Emerge dai dati sull'occupazione, elaborati dalla Camera di Commercio di Roma su fonte Istat.

Dati molto positivi per il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, secondo cui resta però "decisivo ridurre il divario tra domanda e offerta attraverso formazione e orientamento al lavoro. Anche nel 2022, infatti, abbiamo registrato una notevole difficoltà di reperimento di alcune figure professionali, in particolare nei settori dell'informatica, del turismo e dell'edilizia. Il 2023 sarà un anno fondamentale per rendere strutturale la crescita economica e occupazionale di Roma. Abbiamo delle grandi opportunità come le risorse del Pnrr e gli investimenti per il Giubileo".

Le persone in cerca di occupazione sono 141mila nel 2022, -45mila sul 2021, il numero più basso dal 2008. Il tasso di disoccupazione scende al 7,4%, dal 9,8% del 2021, quello di disoccupazione giovanile (15-34 anni), scende di quasi 6 punti percentuali attestandosi al 14,5% rispetto al 20,4% del 2021. I settori trainanti per la crescita dell'occupazione sono stati commercio-alberghi-ristoranti che hanno visto un incremento nel 2022 di occupati del 12,5% e l'edilizia che nel 2022 ha visto una crescita di occupati del 3,9%, in due anni la crescita di occupati nell'edilizia è stata del 10,7%. Industria e servizi registrano crescite più basse, l'agricoltura è l'unico settore che registra una contrazione dell'occupazione. I settori della ristorazione e dell'edilizia sono quelli che registrano il maggior numero di assunzioni nel 2022: resta molto alta la difficoltà di reperimento di personale che si attesta al 50% circa per gli operai specializzati nell'edilizia su un totale di 22mila assunzioni nel 2022, e al 35,6% per gli addetti alle attività di ristorazione su un totale di circa 43mila assunzioni nel 2022. (ANSA).