Bimbo cade da balcone a Roma, è grave

Un bambino di quattro è precipitato, per ragioni ancora da accertare, questa mattina da un balcone al secondo piano di uno stabile a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in via Dei Fiori, in zona Alessandrino. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. Sull'episodio indaga la polizia.

Ad allertare la polizia sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo, di nazionalità italiana, a terra. Al momento della caduta erano presenti in casa anche i genitori. Sul posto è intervenuta anche la polizia Scientifica per i rilevi. Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto anche se non si esclude che si possa trattare di un incidente.