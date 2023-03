Adam's Passion di Wilson e Pärt in prima italiana a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Adam's Passion, lo spettacolo teatrale ideato nel 2015 da Robert Wilson in collaborazione con il grande compositore estone Arvo Pärt, arriva per la prima volta in Italia. A proporlo a Roma il 31 marzo e il 1 aprile l' Opera di Roma ed EUR S.p.A. il 31 marzo e il 1 aprile Convention Center La Nuvola. Il lavoro si rifà all'idea di "opera d'arte totale" di Wagner e fonde musica, canto, danza, movimento, luci e scenografia. L' orchestra e il coro della fondazione capitolina sarà il maestro Tõnu Kaljuste, protagonista la danzatrice statunitense Lucinda Childs, classe 1940, al debutto con l'Opera di Roma.

''Ho costruito un ambiente, uno spazio, con l'intenzione di aiutare il pubblico ad ascoltare meglio la musica di Pärt, che è molto difficile da portare in scena; - ha spiegato Wilson - è una musica che esorta alla riflessione, a cui si continua a pensare una volta usciti dal teatro''.

La vita di Adamo, quindi, raccontata dopo la cacciata dall' Eden. Lasciato a se stesso in una terra desolata, ha visioni che gli mostrano i futuri orrori commessi e subiti dagli uomini, conseguenze della caduta da lui provocata. Non gli resterà che supplicare l'amore ed il perdono di Dio. Adam's Passion è stato rappresentato per la prima volta il 12 maggio 2015 al Noblessner Foundry di Tallin, in Estonia, con l'orchestra e il coro da camera della città diretti da Tõnu Kaljuste. Il progetto segna la prima collaborazione di due giganti della scena e della musica come Wilson, classe 1941, e Pärt, classe 1935. Per lo spettacolo il compositore estone ha selezionato tre sue composizioni preesistenti: Adam's Lament (2009), Tabula rasa (1977) e Miserere (1989), alle quali ha aggiunto una sinfonia creata appositamente nel 2014, Sequentia, dedicata a Wilson. Con il grande artista texano, che cura anche scene e luci, protagonisti sul palcoscenico sono Lucinda Childs, Michalis Theophanous, Endro Roosimäe, Erki Laur, , Tatjana Kosmõnina, Triin Marts, Madis Kolk. Il Coro dell'Opera di Roma è istruito da Ciro Visco. Partecipano gli allievi della Scuola di Danza diretta da Eleonora Abbagnato. (ANSA).