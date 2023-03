Stalking alla compagna, processo per l'ex calciatore

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un ex promessa del calcio finisce a processo per le pesanti accuse di stalking, estorsione e diffamazione nei confronti di una donna con cui era stato legato sentimentale. E' la parabola di Angelo Paradiso, 46 anni, in passato centrocampista che ha militato nella Lazio e nel Napoli, rinviato oggi a giudizio dal gup di Roma che ha fissato il processo al prossimo 7 giugno.

L'uomo si trova attualmente ai domiciliari, misura che gli è stata applicata nei mesi scorsi in quanto, nonostante già indagato dai pm di piazzale Clodio, ha continuato a vessare la sua ex, modella ed attrice. Dopo una serie di denunce presentate dalla vittima, nel maggio dello scorso anno, gli agenti della Squadra Mobile hanno indagato anche su un presunto caso di revenge porn, accusa poi caduta. (ANSA).