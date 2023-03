Stadio Roma: Gualtieri, avanti come treni, voto in tempi rapidi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Sullo Stadio della Roma stiamo procedendo in modo spedito, andiamo come treni. Un progetto partito da zero che ha già superato passaggi rilevanti. Ora siamo al passaggio in Assemblea capitolina. La giunta ha votato l'interesse pubblico, l'Aula deve confermarla". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai microfoni di Radio Romanista.

"L'Aula è sovrana - ha aggiunto - ed è possibile che ci sia una flessibilità di una o due settimane. Ma parliamo di un ambito molto limitato. Nel peggiore dei casi comunque il voto arriverà in tempi rapidi. E' una delibera che determina conseguenze fondamentali perché stabilisce delle prescrizioni sul progetto che andranno in Conferenza dei servizi decisoria.

E' uno snodo fondamentale ma mi sento fiducioso, non vedo problemi particolari".

"Il mio invito è di essere rapidi ma è corretto che l'Assemblea faccia una valutazione approfondita ma nei tempi che tutti auspichiamo, per avere lo stadio nel '27. Vorremmo anche stupire in positivo. Io credo sicuramente che si potrà concludere questa fase entro aprile - ha concluso il sindaco - Essere attenti e rigorosi su questo passaggio è una garanzia di andare speditamente dopo. Purtroppo in passato non è stato così.

Si parte male, si fanno le cose in modo superficiale, e poi magari salta il progetto". (ANSA).