Premio Strega Poesia, 135 i libri proposti alla prima edizione

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Sono 135 i libri, pubblicati tra gennaio 2022 e febbraio 2023, che concorrono alla prima edizione del Premio Strega Poesia. Di questi 82 sono di poeti e 53 di poete. Tra gli autori - il più giovane è nato nel 2003, il più anziano nel 1939 - figurano il Premio Strega narrativa 1979 Ferdinando Camon, Claudio Damiani, Vivian Lamarque, Gabriella Sica, Bruno Tognolini, Lello Voce, Viviana Viviani e Francesco Targhetta. Ci sono anche poete e poeti che si muovono in diversi confini come Morgan, Giorgia Soleri, Lelio Bonaccorso e Umberto Fiori.

Il nuovo premio è stato annunciato il 21 marzo, nella Giornata mondiale della Poesia, nella sede della Fondazione Bellonci a Roma, dal presidente Giovanni Solimine e dal direttore Stefano Petrocchi. Presente il Comitato scientifico composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta.

Alla scadenza del 28 febbraio scorso, gli editori hanno proposto 120 titoli, uno per ogni editore, ai quali si sono aggiunti 15 titoli ulteriori richiesti dal Comitato scientifico.

Alla fine del mese di aprile 2023 verrà resa nota una prima rosa di titoli, che non è ancora stato stabilito quanti saranno, che accederanno alla selezione della cinquina. I cinque libri finalisti saranno annunciati il 19 maggio al Salone del Libro di Torino e saranno scelti dal Comitato. Un'ampia giuria composta da personalità della cultura determinerà l'opera vincitrice.

Il premio verrà assegnato il 5 ottobre, a Roma, al Tempio di Venere, all'interno del Parco archeologico del Colosseo.

La cinquina sarà ospite in diverse località italiane. Queste le tappe: 27 maggio, 38° parallelo, a Marsala; 3 giugno, Cervo Ti Strega, a Cervo; 14 luglio, Museo Maxxi, a L'Aquila; 13/17 settembre Pordenonelegge, a Pordenone.

Per celebrare la Giornata mondiale della Poesia, al termine dell'annuncio Sergio Rubini ha letto una selezione di versi di autrici e autori del Novecento, da Saba a Montale e da Alda Merini ad Amelia Rosselli. Durante la lettura l'illustratore Alessandro Sanna si è esibito in un live painting. (ANSA).