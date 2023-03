'Non si può morire per portare una pizza',domani presidio riders

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un presidio dei riders sotto il Campidoglio per denunciare le 'troppe morti sulle strade di Roma', e dire che 'non si può morire per consegnare una pizza'.

Domani alle 11.30 in piazza del Campidoglio ci sarà una assemblea pubblica, indetta dalle Federazioni di categoria dei Trasporti Filt, per ascoltare e confrontarsi con le le lavoratrici ed i lavoratori del food delivery. (ANSA).