Folla a camera ardente Di Francia, Gualtieri 'Roma lo ricorderà'

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il sindaco Roberto Gualtieri ha accolto stamattina alle 10 in Sala della Protomoteca in Campidoglio il feretro di Silvio Di Francia, l'ex assessore alla Cultura di Roma e di Latina morto venerdì scorso dopo una lunga malattia. Di Francia era stato consigliere comunale nel 1993 con Rutelli sindaco e nel 2001 coordinatore di maggioranza durante la giunta Veltroni e poi presidente di Zetema.

"Rifletteremo sul modo migliore perché il nome e il lavoro di Silvio Di Francia siano adeguatamente ricordati in questa città.

Silvio, ci mancherai e ti ricorderemo", ha detto Gualtieri nella sua orazione funebre.

Tantissimi gli amici e i colleghi che hanno voluto dare l'addio a Di Francia nella camera ardente allestita in Campidoglio. L'afflusso in Protomoteca è stato talmente ingente fin dal mattino che è stato necessario, riferiscono dal Comune, installare un altoparlante sulla scalinata del Vignola. Piena anche la sala della Piccola Protomoteca.

A salutare Di Francia sono arrivati anche gli ex sindaci Francesco Rutelli e Walter Veltroni, che hanno pronunciato le loro orazioni funebri nel corso della commemorazione nella sala piena di fiori e corone. In sala sono presenti anche numerosi assessori di quelle sindacature. (ANSA).