Cori antisemiti curva Lazio: giudice sportivo, altre indagini

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il giudice sportivo della Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appeno chiesto - apprende l'ANSA - "ulteriori indagini" sui cori antisemiti della curva nord della Lazio nel corso del derby di domenica con la Roma. Il giudice deciderà sul caso entro il 4 aprile prossimo, in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso.

La decisione, sottolinea Mastrandrea sarà presa in relazione all'esito degli accertamenti e "avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della società nell'attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonchè nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni".

I cori "beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e sono stati percepiti nella maggior parte dell'impianto". (ANSA).