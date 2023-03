Tentata rapina in gioielleria a Roma, ferita la titolare

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - La proprietaria di una gioielleria è stata ferita nel corso di una tentata rapina a Roma. L'episodio è avvenuto all'interno di un centro commerciale a Casal Palocco, area sud della Capitale. Tre uomini armati hanno fatto irruzione nel negozio tentato di potare via dei gioielli. La donna è riuscita a chiudere la porta dell'esercizio commerciale ma è stata aggredita e trasportata in codice giallo in ospedale. La banda è stata bloccata dalla polizia intervenuta sul posto.

