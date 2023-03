Soldati di Kiev a Sabaudia, 'cittadini a rischio'

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Una ventina di militari ucraini che si addestrano all'uso dei sistemi di difesa missilistica nella caserma Santa Barbara di Sabaudia, in provincia di Latina, ed ecco che la guerra, dalle immagini dei telegiornali, sembra piombare direttamente sul territorio del Lazio, allarmando la sinistra locale. Che sta preparando una lettera da inviare al prefetto di Latina per chiedere chiarezza e trasparenza: "E' un modo - spiega all'ANSA uno dei promotori dell'iniziativa, il neoconsigliere di Alleanza Verdi Sinistra in Regione Lazio Claudio Marotta - per rappresentare al volto del governo sul territorio, il prefetto Maurizio Falco, ma anche al presidente della Regione Francesco Rocca, che la guerra non è così lontana, e che deve esserci una corretta informazione su quello che avviene sul nostro territorio".

In una nota, che Marotta ha inviato assieme ai parlamentari di Avs Filiberto Zaratti e Peppe De Cristofaro, si parla di "grande preoccupazione per l'argomento e soprattutto per la sicurezza dei nostri concittadini che vivono nelle zone limitrofe e che forse, venuti a conoscenza degli eventi", anticipati dal 'Fatto Quotidiano', "possano temere per la propria incolumità". "Noi - dice ancora Marotta - vogliamo un elemento di chiarezza ma non perché temiamo rappresaglie, non voglio fare alcun allarmismo. Però pensiamo che i cittadini vadano informati: che tipo di iniziative sono state prese? Ne sono previste delle altre?".

Oltre a Sabaudia, a quanto ha scritto il 'Fatto' in questi giorni, dovrebbe essere coinvolta anche una base in Sardegna.

(ANSA).